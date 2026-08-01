Chopin Bon Vin Domaine la Cadenière Lançon-Provence

Informations pratiques

Lançon-Provence

Chopin Bon Vin

Samedi 29 août 2026 de 19h à 22h30. Domaine la Cadenière Chemin de Léonie Lançon-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 90 – 90 – 90 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 19:00:00

fin : 2026-08-29 22:30:00

Date(s) :

2026-08-29

Au croisement de l’art musical et de l’art du vin, »Chopin Bon Vin » propose une expérience sensorielle où les perceptions et les émotions se transforme en immersion artistique, en découverte universelle et en synergie du goût.

Les œuvres pour violoncelle et piano de Frédéric Chopin dialoguent avec les grands vins des domaines et vignerons partenaires, issus des climats riches en histoire et en tradition.



À travers une dégustation ou encore une initiation à l’art du vin, le public est invité à explorer les correspondances sensibles entre le son et le goût, entre la résonance d’une phrase musicale et la profondeur d’un vin distingué. Chaque œuvre devient ainsi une porte d’entrée vers un univers de sensations où les émotions suscitées par la musique trouvent un écho dans les couleurs, les textures et le corps du vin.



La »Polonaise brillante » du Frédérique Chopin, un éclat de virtuosité et d’élan noble, s’associe à la fraîcheur lumineuse et à l’énergie expressive d’un vin blanc sec et riche en couleurs tant au nez qu’au palais, révélant des notes vives et élégantes. Les auditeurs découvrent une musique qui danse avec la même grâce que les arômes se déploient au palais.



Avec les »Variations sur un thème de Robert le Diable », inspirées de l’opéra de Meyerbeer, Chopin laisse place à l’imagination, au théâtre et à la métamorphose. Les nuances changeantes de l’œuvre trouvent leur reflet dans un vin rosé aux facettes multiples, dont l’évolution aromatique accompagne les contrastes et les surprises de la partition.



Point culminant du programme, la »Sonate pour violoncelle et piano op. 65 », une des dernières grandes œuvres publiées par Chopin. Il s’agit d’un édifice construit en trois mouvements. Il est de même pour un bon vin rouge où trois éléments capitaux créent l’unique expression de la qualité œnologique le climat, l’expression personnalisée et la bonification. Cette expérience nous plonge dans un univers d’une rare profondeur émotionnelle. Entre méditation intime, élans passionnés et moments de lumière apaisée, cette œuvre dialogue avec un grand vin rouge, complexe et généreux, dont la longueur en bouche prolonge l’intensité du voyage musical.



Plus qu’un concert, cette rencontre est une invitation à écouter autrement le vin et la musique. Les sons deviennent saveurs, les arômes deviennent couleurs, et chaque sensation enrichit la suivante. Au cœur du savoir-faire viticole, terrain de culture, de partage et d’émotions, musique et vin se rejoignent pour célébrer la beauté, la convivialité et la découverte des sens aux multiples facettes. .

Domaine la Cadenière Chemin de Léonie Lançon-Provence 13680 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 42 82 56 contact@lacadeniere.com

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English :

At the intersection of music and the art of wine, “Chopin Bon Vin” offers a sensory experience where perceptions and emotions transform into an artistic immersion, a universal discovery, and a synergy of taste.

L’événement Chopin Bon Vin Lançon-Provence a été mis à jour le 2026-08-13 par Provence Tourisme