Chorale « A peu près », La Ferme d’en Haut, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Chorale « A peu près » Dimanche 20 septembre, 16h15, 17h15 La Ferme d’en Haut Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:15:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

A Peu Près est une chorale éphémère, joyeuse et pleine d’élan, qui rassemble des participant·es de tous niveaux pour créer en peu de temps un moment musical vibrant et profondément humain. Pour preuve, le groupe est un projet de l’association PALJ qui émane d’une coordination entre deux associations aux projets fédérateurs : Cric Crac et d’Anatole à Guernouillard !

Porté par une énergie collective communicative, le groupe propose un répertoire polyphonique accessible, lumineux et résolument feel good, idéal pour un instant convivial, participatif ou intergénérationnel.

Un format unique qui va vous envoyer de la joie !

A 16h15 puis à 17h15, dans la cour de la Ferme, durée 15 min

La Ferme d’en Haut 268 rue Jules Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Flers Bourg Nord Hauts-de-France

Dimanche 20 septembre à 16h15 puis à 17h15 à la Ferme d’en Haut Chorale

Service culture, ville de Villeneuve d’Ascq