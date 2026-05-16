Chorale au profit de l’association Rétina Eglise Notre-Dame de Toutes-Aides Nantes
Chorale au profit de l’association Rétina Eglise Notre-Dame de Toutes-Aides Nantes vendredi 22 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-22 20:30 –
Gratuit : oui Adulte, En famille, Etudiant, Senior, Tout public
La chorale de l’Amicale laïque des Marsauderies et le groupe vocal franco-espagnol se réunissent pour chanter à l’église Notre-Dame-de-Toutes-Aides pour collecter des fonds au profit de l’association Rétina, source de financement pour la recherche contre les maladies de la vue.
Eglise Notre-Dame de Toutes-Aides Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
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