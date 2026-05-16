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Chorale au profit de l’association Rétina Eglise Notre-Dame de Toutes-Aides Nantes

Chorale au profit de l’association Rétina Eglise Notre-Dame de Toutes-Aides Nantes

Chorale au profit de l’association Rétina Eglise Notre-Dame de Toutes-Aides Nantes vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Eglise Notre-Dame de Toutes-Aides

Adresse : 23 Rue de la Ville en Pierre

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 20:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-22 20:30 –
Gratuit : oui  Adulte, En famille, Etudiant, Senior, Tout public 

La chorale de l’Amicale laïque des Marsauderies et le groupe vocal franco-espagnol se réunissent pour chanter à l’église Notre-Dame-de-Toutes-Aides pour collecter des fonds au profit de l’association Rétina, source de financement pour la recherche contre les maladies de la vue.

Eglise Notre-Dame de Toutes-Aides Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000


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