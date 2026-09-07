Chorale Aywo, La Ferme d’en Haut, Villeneuve-d’Ascq
dimanche 20 septembre 2026 · La Ferme d'en Haut · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Chorale Aywo Dimanche 20 septembre, 16h30, 17h30 La Ferme d’en Haut Nord
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
AYWO, c’est une invitation à un voyage musical où les racines du blues rencontrent la liberté du jazz. Une voix chaleureuse, un ukulélé qui groove et une guitare qui improvise : laissez-vous emporter par cette ambiance unique, entre nostalgie et énergie au fil de standards en français et en anglais et de reprises détournées de quelques classiques de la Pop et du Rock.
A 16h30 puis à 17h30 Concert dans la cour, durée 30 min.
Gratuit, sans réservation
La Ferme d’en Haut 268 rue Jules Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Flers Bourg Nord Hauts-de-France
Dimanche 20 septembre 2026 à 16h30 et à 17h30 à la Ferme d’en Haut
Stéphanie Sellier
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