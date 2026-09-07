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Chorale Grain d’Phonie, Centre Socio-Éducatif, Wattrelos

samedi 26 septembre 2026 · Centre Socio-Éducatif · Wattrelos

Chorale Grain d’Phonie, Centre Socio-Éducatif, Wattrelos

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Centre Socio-Éducatif
Adresse
10 rue Gustave Delory, 59150 Wattrelos
Ville
59150 Wattrelos
Département
Nord

Chorale Grain d’Phonie Samedi 26 septembre, 20h00 Centre Socio-Éducatif Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T20:00:00+02:00 – 2026-09-26T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T20:00:00+02:00 – 2026-09-26T22:00:00+02:00

Spectacle de la chorale Grain d’Phonie le samedi 26 septembre à 20h au CSE. Petite restauration sur place.
Tarifs : 8 € sur place / 7 € en prévente / 5 € pour les enfants moins de 12 ans. Billeterie à l’office de tourisme 03 20 75 85 86 et sur Hello Asso.
Infos au 06 95 92 99 02.

Centre Socio-Éducatif 10 rue Gustave Delory, 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France
le groupe vocal en mouvement

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