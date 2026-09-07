AGENDA · Wattrelos
Chorale Grain d’Phonie, Centre Socio-Éducatif, Wattrelos
samedi 26 septembre 2026 · Centre Socio-Éducatif · Wattrelos
Informations pratiques
Chorale Grain d’Phonie Samedi 26 septembre, 20h00 Centre Socio-Éducatif Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T20:00:00+02:00 – 2026-09-26T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T20:00:00+02:00 – 2026-09-26T22:00:00+02:00
Spectacle de la chorale Grain d’Phonie le samedi 26 septembre à 20h au CSE. Petite restauration sur place.
Tarifs : 8 € sur place / 7 € en prévente / 5 € pour les enfants moins de 12 ans. Billeterie à l’office de tourisme 03 20 75 85 86 et sur Hello Asso.
Infos au 06 95 92 99 02.
Centre Socio-Éducatif 10 rue Gustave Delory, 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France
le groupe vocal en mouvement
À voir aussi à Wattrelos (Nord)
- Vente de livres, cd, et bande dessinée à l’occasion des fêtes des Berlouffes, Bibliothèque, Wattrelos 13 septembre 2026
- Exposition photos, Bibliothèque, Wattrelos 15 septembre 2026
- Exposition photos Wattrelos 15 septembre 2026
- Nos quartiers d’été, Centre social du Laboureur, Wattrelos 18 septembre 2026
- Visite guidée de la maison du projet de la Lainière, Maison du projet de la Lainière, Wattrelos 19 septembre 2026