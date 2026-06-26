Chorale Le Diairi de Montbéliard Munster
mercredi 16 septembre 2026 · Munster
Informations pratiques
Munster
Chorale Le Diairi de Montbéliard
place du Marché Munster Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-16 17:00:00
fin : 2026-09-16 19:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, les choristes vous invitent à un voyage musical ponctué d’émotions et de partage, entre patrimoine vivant et plaisir du chant.
Concert de la chorale Le Diairi de Montbéliard
Venez découvrir l’univers musical de la chorale folklorique Le Diairi, originaire du Pays de Montbéliard. Créée en 1958, cette chorale mixte à quatre voix fait vivre les traditions régionales à travers un répertoire riche mêlant chants traditionnels, œuvres classiques et chansons populaires.
Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, les choristes vous invitent à un voyage musical ponctué d’émotions et de partage, entre patrimoine vivant et plaisir du chant. .
place du Marché Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80
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English :
In a warm and friendly atmosphere, the choir members invite you on a musical journey filled with emotion and shared experiences, blending living cultural heritage with the joy of singing.
L’événement Chorale Le Diairi de Montbéliard Munster a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme de la vallée de Munster
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