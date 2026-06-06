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Chorale parent-enfant à l’Abord’âge A l’Abordage – Le Café des Enfants Nantes

Chorale parent-enfant à l’Abord’âge A l’Abordage – Le Café des Enfants Nantes

Chorale parent-enfant à l’Abord’âge A l’Abordage – Le Café des Enfants Nantes vendredi 26 juin 2026.

Lieu : A l'Abordage - Le Café des Enfants

Adresse : 94 Rue de la Ville en Pierre

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 17:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-26 17:00 – 18:00
Gratuit : oui  En famille, Tout public 

Jule et Loreena reviennent ! Nul besoin de savoir chanter, il suffit d’avoir envie de tester des choses avec sa voix et de partager un moment complice avec son enfant.???? Réservation conseillée au 02 40 48 71 46

A l’Abordage – Le Café des Enfants Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 40 48 71 46 http://www.alabordage-le-cafe-des-enfants.fr/actu.html a.labordage@free.fr 02 40 48 71 46


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