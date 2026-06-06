Chorale parent-enfant à l’Abord’âge A l’Abordage – Le Café des Enfants Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-26 17:00 – 18:00

Gratuit : oui En famille, Tout public

Jule et Loreena reviennent ! Nul besoin de savoir chanter, il suffit d’avoir envie de tester des choses avec sa voix et de partager un moment complice avec son enfant.???? Réservation conseillée au 02 40 48 71 46

A l’Abordage – Le Café des Enfants Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 48 71 46 http://www.alabordage-le-cafe-des-enfants.fr/actu.html a.labordage@free.fr 02 40 48 71 46



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