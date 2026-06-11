Chorale Sing Groove Together Kiosque du jardin Nelson Mandela (Les Halles) Paris

La chorale Groove & Funk de Saint-Maur-des-Fossés réunit plus de 40 chanteuses et chanteurs autour d’une expérience musicale festive… oh, yeah… let’s groove it baby !

Des arrangements originaux de titres des années 70 à nos jours : Stevie Wonder, The Black Pumas, Aretha Franklin, Bruno Mars, Jamie Cullum… Un répertoire que nous avons un plaisir fou à travailler… et à partager !

Alors viens, et let’s Sing and Groove together !

Un régal Soul & Funky à partager ! Let’s groove it baby !

Le dimanche 14 juin 2026

de 12h00 à 13h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-14T15:00:00+02:00

fin : 2026-06-14T16:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-14T12:00:00+02:00_2026-06-14T13:30:00+02:00

Kiosque du jardin Nelson Mandela (Les Halles) 32, rue Berger 75001 Le kiosque est au milieu du jardin, devant la canopéeParis

https://www.singgroovetogether.com/ singgroovetogether@gmail.com



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