Chorale Sing Groove Together Kiosque du jardin Nelson Mandela (Les Halles) Paris
Chorale Sing Groove Together Kiosque du jardin Nelson Mandela (Les Halles) Paris dimanche 14 juin 2026.
La chorale Groove & Funk de Saint-Maur-des-Fossés réunit plus de 40 chanteuses et chanteurs autour d’une expérience musicale festive… oh, yeah… let’s groove it baby !
Des arrangements originaux de titres des années 70 à nos jours : Stevie Wonder, The Black Pumas, Aretha Franklin, Bruno Mars, Jamie Cullum… Un répertoire que nous avons un plaisir fou à travailler… et à partager !
Alors viens, et let’s Sing and Groove together !
Un régal Soul & Funky à partager ! Let’s groove it baby !
Le dimanche 14 juin 2026
de 12h00 à 13h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-14T15:00:00+02:00
fin : 2026-06-14T16:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-14T12:00:00+02:00_2026-06-14T13:30:00+02:00
Kiosque du jardin Nelson Mandela (Les Halles) 32, rue Berger 75001 Le kiosque est au milieu du jardin, devant la canopéeParis
https://www.singgroovetogether.com/ singgroovetogether@gmail.com
Afficher la carte du lieu Kiosque du jardin Nelson Mandela (Les Halles) et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Séminaire : France, Suède et Empire ottoman : alliances artistiques Institut suédois Paris 11 juin 2026
- Entre le Rhin et la Seine : concert et master classe pianoforte Maison de Victor Hugo PARIS 11 juin 2026
- Et toi, tu connais notre maison ? – makesense space makesense space Paris 11 juin 2026
- Atelier d’écriture OULIPO Bibliothèque des Batignolles Paris 11 juin 2026
- Arghaël, L’Origine, exposition gratuite à la Galerie Joseph du 10 au 14 juin Galerie Joseph Paris 11 juin 2026