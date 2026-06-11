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Chorale Sing Groove Together Kiosque du jardin Nelson Mandela (Les Halles) Paris

Chorale Sing Groove Together Kiosque du jardin Nelson Mandela (Les Halles) Paris

Chorale Sing Groove Together Kiosque du jardin Nelson Mandela (Les Halles) Paris dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Kiosque du jardin Nelson Mandela (Les Halles)

Adresse : 32, rue Berger

Ville : 75001 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

La chorale Groove & Funk de Saint-Maur-des-Fossés réunit plus de 40 chanteuses et chanteurs autour d’une expérience musicale festive… oh, yeah… let’s groove it baby !

Des arrangements originaux de titres des années 70 à nos jours : Stevie Wonder, The Black Pumas, Aretha Franklin, Bruno Mars, Jamie Cullum… Un répertoire que nous avons un plaisir fou à travailler… et à partager !

Alors viens, et let’s Sing and Groove together !

Un régal Soul & Funky à partager ! Let’s groove it baby !
Le dimanche 14 juin 2026
de 12h00 à 13h30
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-14T15:00:00+02:00
fin : 2026-06-14T16:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-14T12:00:00+02:00_2026-06-14T13:30:00+02:00

Kiosque du jardin Nelson Mandela (Les Halles) 32, rue Berger  75001 Le kiosque est au milieu du jardin, devant la canopéeParis
https://www.singgroovetogether.com/ singgroovetogether@gmail.com


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