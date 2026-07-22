Chris Evans et ses danseuses Repas dansant Salle des fêtes Vichy
dimanche 22 novembre 2026 · Salle des fêtes · Vichy
Informations pratiques
Vichy
Chris Evans et ses danseuses Repas dansant
Salle des fêtes Place de l’Hôtel de Ville Vichy Allier
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-22 12:30:00
fin : 2026-11-22 18:00:00
Date(s) :
2026-11-22
CHRIS EVANS, KELLY et leurs danseuses vous proposent un grand flash-back dans les années 60-70 ! Venez chanter et danser sur les tubes et danses incontournables de cette époque formidable.
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Salle des fêtes Place de l’Hôtel de Ville Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 17 34 84 chrisevans@orange.fr
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English :
CHRIS EVANS, KELLY, and their dancers invite you to a grand trip down memory lane to the ’60s and ’70s! Come sing and dance to the biggest hits and must-see dance moves from that wonderful era.
L’événement Chris Evans et ses danseuses Repas dansant Vichy a été mis à jour le 2026-07-17 par Vichy Destinations
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