Chris Evans et ses danseuses Repas dansant Salle des fêtes Vichy

Informations pratiques

Vichy

Chris Evans et ses danseuses Repas dansant

Salle des fêtes Place de l’Hôtel de Ville Vichy Allier

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-22 12:30:00

fin : 2026-11-22 18:00:00

Date(s) :

2026-11-22

CHRIS EVANS, KELLY et leurs danseuses vous proposent un grand flash-back dans les années 60-70 ! Venez chanter et danser sur les tubes et danses incontournables de cette époque formidable.

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Salle des fêtes Place de l’Hôtel de Ville Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 17 34 84 chrisevans@orange.fr

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English :

CHRIS EVANS, KELLY, and their dancers invite you to a grand trip down memory lane to the ’60s and ’70s! Come sing and dance to the biggest hits and must-see dance moves from that wonderful era.

L’événement Chris Evans et ses danseuses Repas dansant Vichy a été mis à jour le 2026-07-17 par Vichy Destinations