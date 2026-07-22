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AGENDA · Vichy

Chris Evans et ses danseuses Repas dansant Salle des fêtes Vichy

dimanche 22 novembre 2026 · Salle des fêtes · Vichy

Informations pratiques

Début
dimanche 22 novembre 2026
Fin
dimanche 22 novembre 2026
Heure de début
12:30:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Place de l'Hôtel de Ville
Ville
03200 Vichy
Département
Allier
Tarif
22 22 22

Vichy

Chris Evans et ses danseuses Repas dansant

Salle des fêtes Place de l’Hôtel de Ville Vichy Allier

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-22 12:30:00
fin : 2026-11-22 18:00:00

Date(s) :
2026-11-22

CHRIS EVANS, KELLY et leurs danseuses vous proposent un grand flash-back dans les années 60-70 ! Venez chanter et danser sur les tubes et danses incontournables de cette époque formidable.
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Salle des fêtes Place de l’Hôtel de Ville Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 17 34 84  chrisevans@orange.fr

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English :

CHRIS EVANS, KELLY, and their dancers invite you to a grand trip down memory lane to the ’60s and ’70s! Come sing and dance to the biggest hits and must-see dance moves from that wonderful era.

L’événement Chris Evans et ses danseuses Repas dansant Vichy a été mis à jour le 2026-07-17 par Vichy Destinations

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