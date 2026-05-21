Christelle BALBINOT Ce que les murs retiennent Galerie d’Art municipale Brioude
Christelle BALBINOT Ce que les murs retiennent Galerie d’Art municipale Brioude mardi 2 juin 2026.
Brioude
Christelle BALBINOT Ce que les murs retiennent
Galerie d’Art municipale 22 rue du 4 septembre Brioude Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-02 14:00:00
fin : 2026-06-30 18:00:00
Date(s) :
2026-06-02 2026-07-01
La Maison de MANDRIN a le plaisir de vous présenter l’exposition du quarantième anniversaire de L’Hôtel de la Dentelle avec l’artiste textile
Christelle BALBINOT Ce que les murs retiennent
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Galerie d’Art municipale 22 rue du 4 septembre Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 94 59 mandrin@ville-brioude.fr
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English :
The Maison de MANDRIN is pleased to present the fortieth anniversary exhibition of L?Hôtel de la Dentelle with textile artist
Christelle BALBINOT Ce que les murs retenennent (What the walls retain)
L’événement Christelle BALBINOT Ce que les murs retiennent Brioude a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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