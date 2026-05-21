Christelle BALBINOT Ce que les murs retiennent Galerie d’Art municipale Brioude

Brioude

Christelle BALBINOT Ce que les murs retiennent

Galerie d’Art municipale 22 rue du 4 septembre Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-02 14:00:00

fin : 2026-06-30 18:00:00

Date(s) :

2026-06-02 2026-07-01

La Maison de MANDRIN a le plaisir de vous présenter l’exposition du quarantième anniversaire de L’Hôtel de la Dentelle avec l’artiste textile

Christelle BALBINOT Ce que les murs retiennent

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Galerie d’Art municipale 22 rue du 4 septembre Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 94 59 mandrin@ville-brioude.fr

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English :

The Maison de MANDRIN is pleased to present the fortieth anniversary exhibition of L?Hôtel de la Dentelle with textile artist

Christelle BALBINOT Ce que les murs retenennent (What the walls retain)

L’événement Christelle BALBINOT Ce que les murs retiennent Brioude a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne