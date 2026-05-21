Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Christelle BALBINOT Ce que les murs retiennent Galerie d’Art municipale Brioude

Christelle BALBINOT Ce que les murs retiennent Galerie d’Art municipale Brioude mardi 2 juin 2026.

Lieu : Galerie d'Art municipale

Adresse : 22 rue du 4 septembre

Ville : 43100 Brioude

Département : Haute-Loire

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Brioude

Christelle BALBINOT Ce que les murs retiennent

Galerie d’Art municipale 22 rue du 4 septembre Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-02 14:00:00
fin : 2026-06-30 18:00:00

Date(s) :
2026-06-02 2026-07-01

La Maison de MANDRIN a le plaisir de vous présenter l’exposition du quarantième anniversaire de L’Hôtel de la Dentelle avec l’artiste textile
Christelle BALBINOT Ce que les murs retiennent
  .

Galerie d’Art municipale 22 rue du 4 septembre Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 94 59  mandrin@ville-brioude.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Maison de MANDRIN is pleased to present the fortieth anniversary exhibition of L?Hôtel de la Dentelle with textile artist
Christelle BALBINOT Ce que les murs retenennent (What the walls retain)

L’événement Christelle BALBINOT Ce que les murs retiennent Brioude a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

À voir aussi à Brioude (Haute-Loire)