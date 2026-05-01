Brioude

Le micro d’or

Halle aux grains Brioude Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Réservation sur helloasso.com

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-29

Concours de chant francophone pour juniors, ados et adultes, organisé par Shamrock School.

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Halle aux grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 35 26 63 68

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English :

French-language singing competition for juniors, teens and adults, organized by Shamrock School.

L’événement Le micro d’or Brioude a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne