Le micro d’or Brioude
Le micro d’or Brioude vendredi 29 mai 2026.
Brioude
Le micro d’or
Halle aux grains Brioude Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Réservation sur helloasso.com
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-29
Concours de chant francophone pour juniors, ados et adultes, organisé par Shamrock School.
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Halle aux grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 35 26 63 68
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English :
French-language singing competition for juniors, teens and adults, organized by Shamrock School.
L’événement Le micro d’or Brioude a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne