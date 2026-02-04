Conférence Les drones sont parmi nous ! Brioude

Conférence Les drones sont parmi nous !

halle aux grains Brioude Haute-Loire

Début : 2026-05-21 14:30:00

fin : 2026-05-21 16:30:00

Date(s) :

2026-05-21

Conférence de l’Université pour Tous, animée par Laurent POIRIER, Ingénieur Arts et Métiers, Ingénieur des Mines.

Ouverte à tous les publics.

halle aux grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 92 90 upt.brioude@gmail.com

Université pour Tous conference, hosted by Laurent POIRIER, Arts et Métiers engineer, Ingénieur des Mines.

Open to all.

