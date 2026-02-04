Conférence Les drones sont parmi nous ! Brioude
Conférence Les drones sont parmi nous ! Brioude jeudi 21 mai 2026.
Conférence Les drones sont parmi nous !
halle aux grains Brioude Haute-Loire
Début : 2026-05-21 14:30:00
fin : 2026-05-21 16:30:00
2026-05-21
Conférence de l’Université pour Tous, animée par Laurent POIRIER, Ingénieur Arts et Métiers, Ingénieur des Mines.
Ouverte à tous les publics.
halle aux grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 92 90 upt.brioude@gmail.com
English :
Université pour Tous conference, hosted by Laurent POIRIER, Arts et Métiers engineer, Ingénieur des Mines.
Open to all.
L’événement Conférence Les drones sont parmi nous ! Brioude a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne