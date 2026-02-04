Conférence Le vieillissement, tout un programme Brioude
halle aux grains Brioude Haute-Loire
Début : 2026-06-04 14:30:00
fin : 2026-06-04 16:30:00
2026-06-04
Conférence de l’Université pour Tous, animée par Bernard GRANDCHAMP, professeur honoraire de Génétique, faculté de Médecine de Paris.
Ouverte à tous les publics.
halle aux grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 92 90 upt.brioude@gmail.com
English :
Université pour Tous conference, hosted by Bernard GRANDCHAMP, Honorary Professor of Genetics, Faculty of Medicine, Paris.
Open to all.
