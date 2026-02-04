Conférence Le vieillissement, tout un programme

halle aux grains Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 14:30:00

fin : 2026-06-04 16:30:00

Date(s) :

2026-06-04

Conférence de l’Université pour Tous, animée par Bernard GRANDCHAMP, professeur honoraire de Génétique, faculté de Médecine de Paris.

Ouverte à tous les publics.

.

halle aux grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 92 90 upt.brioude@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Université pour Tous conference, hosted by Bernard GRANDCHAMP, Honorary Professor of Genetics, Faculty of Medicine, Paris.

Open to all.

L’événement Conférence Le vieillissement, tout un programme Brioude a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne