Les Puces du Vélo Parking du centre historique Brioude
Les Puces du Vélo Parking du centre historique Brioude dimanche 7 juin 2026.
Brioude
Les Puces du Vélo
Parking du centre historique (parking des remparts) Brioude Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 16:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Venez vendre, échanger ou donner vos vélos, accessoires et équipements. Stand gratuit pour les exposants. L’occasion de trouver de bonnes affaires.
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Parking du centre historique (parking des remparts) Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 49 info@ot-brioude.fr
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English :
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L’événement Les Puces du Vélo Brioude a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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