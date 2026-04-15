Les Puces du Vélo Parking du centre historique Brioude

Brioude

Les Puces du Vélo

Parking du centre historique (parking des remparts) Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07 16:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Venez vendre, échanger ou donner vos vélos, accessoires et équipements. Stand gratuit pour les exposants. L’occasion de trouver de bonnes affaires.

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Parking du centre historique (parking des remparts) Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 49 info@ot-brioude.fr

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English :

Come and sell, trade or donate your bikes, accessories and equipment. Free stand for exhibitors. An opportunity to find bargains.

L’événement Les Puces du Vélo Brioude a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne