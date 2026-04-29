Fête du vélo 3è édition Parking du centre historique (parking des Remparts) Brioude

Brioude

Fête du vélo 3è édition

Parking du centre historique (parking des Remparts) Avenue de Lamothe Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07 16:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Fête du Vélo à Brioude 3è édition

Venez célébrer le vélo en famille lors de cet événement festif et gratuit,

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Parking du centre historique (parking des Remparts) Avenue de Lamothe Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 49 info@ot-brioude.fr

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English :

Fête du Vélo à Brioude 3rd edition

Come and celebrate cycling with your family at this free, festive event,

L’événement Fête du vélo 3è édition Brioude a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne