Fête du vélo 3è édition Parking du centre historique (parking des Remparts) Brioude
Fête du vélo 3è édition Parking du centre historique (parking des Remparts) Brioude dimanche 7 juin 2026.
Brioude
Fête du vélo 3è édition
Parking du centre historique (parking des Remparts) Avenue de Lamothe Brioude Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 16:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Fête du Vélo à Brioude 3è édition
Venez célébrer le vélo en famille lors de cet événement festif et gratuit,
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Parking du centre historique (parking des Remparts) Avenue de Lamothe Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 49 info@ot-brioude.fr
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English :
Fête du Vélo à Brioude 3rd edition
Come and celebrate cycling with your family at this free, festive event,
L’événement Fête du vélo 3è édition Brioude a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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