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Brioude open bad Halle aux sports Brioude

Brioude open bad Halle aux sports Brioude samedi 13 juin 2026.

Lieu : Halle aux sports

Adresse : 16 avenue de Lamothe

Ville : 43100 Brioude

Département : Haute-Loire

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif : 17 17 20 Gratuit

Brioude

Brioude open bad

Halle aux sports 16 avenue de Lamothe Brioude Haute-Loire

Tarif : 17 – 17 – 20 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-13
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-13

Tournoi de badminton organisé par le Brioude Bad Team, avec buvette sur place et stand LardeSport.
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Halle aux sports 16 avenue de Lamothe Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   badteambrioude@gmail.com

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English :

Badminton tournament organized by the Brioude Bad Team, with refreshments on site and LardeSport stand.

L’événement Brioude open bad Brioude a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

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