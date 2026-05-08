Brioude open bad Halle aux sports Brioude
Brioude open bad Halle aux sports Brioude samedi 13 juin 2026.
Brioude
Brioude open bad
Halle aux sports 16 avenue de Lamothe Brioude Haute-Loire
Tarif : 17 – 17 – 20 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-13
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13
Tournoi de badminton organisé par le Brioude Bad Team, avec buvette sur place et stand LardeSport.
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Halle aux sports 16 avenue de Lamothe Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes badteambrioude@gmail.com
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English :
Badminton tournament organized by the Brioude Bad Team, with refreshments on site and LardeSport stand.
L’événement Brioude open bad Brioude a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne