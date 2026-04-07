Biocoop Brivabio fait la fête Biocoop Brivabio Brioude
Biocoop Brivabio fait la fête Biocoop Brivabio Brioude samedi 13 juin 2026.
Brioude
Biocoop Brivabio fait la fête
Biocoop Brivabio 19 Place de la Liberté Brioude Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 12:00:00
fin : 2026-06-13 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
À l’occasion des 40 ans de la coopérative Biocoop, des 25 ans du magasin Biocoop Brivabio et des 7 ans de la reprise du magasin, Biocoop Brivabio vous invite à faire la fête sous chapiteau pendant toute l’après-midi !
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Biocoop Brivabio 19 Place de la Liberté Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 67 73 31 biocoop.brivabio@orange.fr
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English :
To celebrate the 40th anniversary of the Biocoop cooperative, the 25th anniversary of the Biocoop Brivabio store and the 7th anniversary of the store takeover, Biocoop Brivabio invites you to celebrate under the big top all afternoon!
L’événement Biocoop Brivabio fait la fête Brioude a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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