Marché de la pièce moto salle polyvalente Brioude
Marché de la pièce moto salle polyvalente Brioude vendredi 8 mai 2026.
Brioude
Marché de la pièce moto
salle polyvalente Rue de la Croix Saint-Isidore Brioude Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 07:00:00
fin : 2026-05-08 19:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Pièces neuves ou d’occasion Equipements pour le pilote Motos anciennes et récentes exposition moto vintage
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salle polyvalente Rue de la Croix Saint-Isidore Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes secretaire@motoclubbrioude.fr
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English :
New and used parts Rider’s equipment Old and new motorcycles Vintage motorcycle showroom
L’événement Marché de la pièce moto Brioude a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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