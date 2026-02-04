Conférence Prise en charge des douleurs chroniques Brioude
Conférence Prise en charge des douleurs chroniques Brioude jeudi 7 mai 2026.
Conférence Prise en charge des douleurs chroniques
halle aux grains Brioude Haute-Loire
Début : 2026-05-07 14:30:00
fin : 2026-05-07 16:30:00
2026-05-07
Conférence de l’Université pour Tous, animée par Hélène GRUGEON, psychologue, et Elodie MARTINET, pharmacienne.
Ouverte à tous les publics.
halle aux grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 92 90 upt.brioude@gmail.com
English :
Université pour Tous conference, led by Hélène GRUGEON, psychologist, and Elodie MARTINET, pharmacist.
Open to all.
