Conférence Prise en charge des douleurs chroniques Brioude

Conférence Prise en charge des douleurs chroniques

halle aux grains Brioude Haute-Loire

Début : 2026-05-07 14:30:00

fin : 2026-05-07 16:30:00

2026-05-07

Conférence de l’Université pour Tous, animée par Hélène GRUGEON, psychologue, et Elodie MARTINET, pharmacienne.

Ouverte à tous les publics.

halle aux grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 92 90 upt.brioude@gmail.com

Université pour Tous conference, led by Hélène GRUGEON, psychologist, and Elodie MARTINET, pharmacist.

Open to all.

