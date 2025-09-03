Les conférences adultes à la Micro-folie Art monumental, art extérieur Place Lafayette Brioude
Les conférences adultes à la Micro-folie Art monumental, art extérieur Place Lafayette Brioude mercredi 6 mai 2026.
Brioude
Les conférences adultes à la Micro-folie Art monumental, art extérieur
Place Lafayette Le Doyenné Brioude Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 17:30:00
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
Tous les mois, venez voyager dans l’art, de l’Antiquité à nos jours, avec les conférences pour adultes de la Micro-folie.
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Place Lafayette Le Doyenné Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 90 46 84 microfoliebrioude@ville-brioude.fr
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English :
Every month, come and take a journey through art, from Antiquity to the present day, with the Micro-folie lectures for adults.
L’événement Les conférences adultes à la Micro-folie Art monumental, art extérieur Brioude a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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