Week-end Paléo Brioude
Week-end Paléo Brioude samedi 25 avril 2026.
Brioude
Week-end Paléo
Halle aux grains Médiathèque Cinéma le Paris Brioude Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-25
Les 25 et 26 avril 2025, Brioude invite le public à un véritable voyage dans le temps avec son Week-end Paléo, un événement entièrement dédié à la découverte des dinosaures et de la paléontologie.
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Halle aux grains Médiathèque Cinéma le Paris Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 14 74 31
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English :
On April 25 and 26, 2025, Brioude invites the public to take a trip back in time with its Week-end Paléo, an event entirely dedicated to the discovery of dinosaurs and paleontology.
L’événement Week-end Paléo Brioude a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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