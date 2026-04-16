Brioude

Week-end Paléo

Halle aux grains Médiathèque Cinéma le Paris Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

Les 25 et 26 avril 2025, Brioude invite le public à un véritable voyage dans le temps avec son Week-end Paléo, un événement entièrement dédié à la découverte des dinosaures et de la paléontologie.

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Halle aux grains Médiathèque Cinéma le Paris Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 14 74 31

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English :

On April 25 and 26, 2025, Brioude invites the public to take a trip back in time with its Week-end Paléo, an event entirely dedicated to the discovery of dinosaurs and paleontology.

L’événement Week-end Paléo Brioude a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne