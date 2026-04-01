Brioude

My path La cafetera roja

Place Grégoire de Tours Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 21:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-04-18 2026-05-23

La Cafetera Roja, c’est le refus des étiquettes, ils ne sont pas rock, pas trip hop, pas reggae, pas chanson, pas jazz, pas latino, leur gloubiboulga, c’est le temps qui l’a mijoté, la “sono

mondiale” s’y est invitée, leur langage, ils se le sont inventé.

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Place Grégoire de Tours Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 56 24

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English :

La Cafetera Roja refuses to be labeled. They’re not rock, trip hop, reggae, chanson, jazz or Latino

their language, they’ve invented it for themselves.

L’événement My path La cafetera roja Brioude a été mis à jour le 2025-09-30 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne