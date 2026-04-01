My path La cafetera roja Brioude
My path La cafetera roja Brioude samedi 18 avril 2026.
Brioude
My path La cafetera roja
Place Grégoire de Tours Brioude Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 21:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-04-18 2026-05-23
La Cafetera Roja, c’est le refus des étiquettes, ils ne sont pas rock, pas trip hop, pas reggae, pas chanson, pas jazz, pas latino, leur gloubiboulga, c’est le temps qui l’a mijoté, la “sono
mondiale” s’y est invitée, leur langage, ils se le sont inventé.
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Place Grégoire de Tours Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 56 24
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English :
La Cafetera Roja refuses to be labeled. They’re not rock, trip hop, reggae, chanson, jazz or Latino
their language, they’ve invented it for themselves.
L’événement My path La cafetera roja Brioude a été mis à jour le 2025-09-30 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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