Conférence Surcouf, le dernier grand corsaire français Brioude jeudi 23 avril 2026.
halle aux grains Brioude Haute-Loire
Début : 2026-04-23 14:30:00
fin : 2026-04-23 16:30:00
2026-04-23
Conférence de l’Université pour Tous, animée par Jean-Pierre FOURNIER LA TOURAILLE, avocat à la Cour d’Appel de Versaiiles, historien et conférencier.
Ouverte à tous les publics.
halle aux grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 92 90 upt.brioude@gmail.com
Université pour Tous conference, led by Jean-Pierre FOURNIER LA TOURAILLE, lawyer at the Versaiiles Court of Appeal, historian and lecturer.
Open to all.
