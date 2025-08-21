Parcours canoé-kayak sur la rivière Allier Brioude Haute-Loire
Parcours canoé-kayak sur la rivière Allier Brioude Haute-Loire vendredi 1 mai 2026.
Parcours canoé-kayak sur la rivière Allier
Parcours canoé-kayak sur la rivière Allier Villeneuve à Auzon 43100 Brioude Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Descendre la rivière Allier
http://www.tourisme-brioudesudauvergne.fr/ +33 4 71 74 97 49
English :
Going down the Allier River
Deutsch :
Den Fluss Allier hinunterfahren
Italiano :
Scendere il fiume Allier
Español :
Descenso del río Allier
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-05-24 par Haute-Loire Attractivité source Apidae Tourisme