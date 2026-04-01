Salé Sarah-Anna Place Grégoire de Tours Brioude

Brioude

Salé Sarah-Anna

Place Grégoire de Tours Halle aux Grains Brioude Haute-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 21:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Rapidement devenu l’un des visages du stand-up dans les comedy-clubs de Rennes, elle remporte en janvier 2023 le prix du jury au Festival Rire & Vilaine, et livre à présent la tournée de son premier spectacle Salé.

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Place Grégoire de Tours Halle aux Grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 56 24

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English :

Quickly becoming one of the faces of stand-up in Rennes comedy clubs, she won the jury prize at the Festival Rire & Vilaine in January 2023, and is now touring her first show, Salé.

L’événement Salé Sarah-Anna Brioude a été mis à jour le 2025-09-30 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne