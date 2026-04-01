Evénement Cinéma Le Sel de la Terre un hommage à la beauté de la planète Place de la Liberté Brioude

Brioude

Evénement Cinéma Le Sel de la Terre un hommage à la beauté de la planète

Place de la Liberté Cinéma Le Paris Brioude Haute-Loire

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Une soirée cinéma-débat exceptionnelle , avec la projection du film documentaire le Sel de la Terre consacrée au photographe Salgado et réalisé par Wim Wenders.

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Place de la Liberté Cinéma Le Paris Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 78 18 44 festivalphotobrioude@gmail.com

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English :

An exceptional evening of cinema and debate, with the screening of the documentary film Salt of the Earth , dedicated to the photographer Salgado and directed by Wim Wenders.

L’événement Evénement Cinéma Le Sel de la Terre un hommage à la beauté de la planète Brioude a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne