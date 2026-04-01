Evénement Cinéma Le Sel de la Terre un hommage à la beauté de la planète Place de la Liberté Brioude
Evénement Cinéma Le Sel de la Terre un hommage à la beauté de la planète Place de la Liberté Brioude samedi 25 avril 2026.
Brioude
Evénement Cinéma Le Sel de la Terre un hommage à la beauté de la planète
Place de la Liberté Cinéma Le Paris Brioude Haute-Loire
Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Une soirée cinéma-débat exceptionnelle , avec la projection du film documentaire le Sel de la Terre consacrée au photographe Salgado et réalisé par Wim Wenders.
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Place de la Liberté Cinéma Le Paris Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 78 18 44 festivalphotobrioude@gmail.com
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English :
An exceptional evening of cinema and debate, with the screening of the documentary film Salt of the Earth , dedicated to the photographer Salgado and directed by Wim Wenders.
L’événement Evénement Cinéma Le Sel de la Terre un hommage à la beauté de la planète Brioude a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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