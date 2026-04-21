Concours de pétanque Stade municipal Terrain de pétanque Brioude
Concours de pétanque Stade municipal Terrain de pétanque Brioude vendredi 8 mai 2026.
Brioude
Concours de pétanque
Stade municipal Terrain de pétanque Route de Lamothe Brioude Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 14:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Concours de pétanque organisé par le FSE de l’EREA Alexandre Vialatte
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Stade municipal Terrain de pétanque Route de Lamothe Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 76 08 78
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English :
Petanque competition organized by the ESF of EREA Alexandre Vialatte
L’événement Concours de pétanque Brioude a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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