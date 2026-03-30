Animations du 22 au 25 avril à la Clef Café-Lecture La Clef Brioude
Animations du 22 au 25 avril à la Clef Café-Lecture La Clef Brioude mercredi 22 avril 2026.
Animations du 22 au 25 avril à la Clef
Café-Lecture La Clef 53 rue de la Pardige Brioude Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-22
C’est un café, comme tous les cafés, pour se désaltérer, discuter, manger, grignoter à toute heure…
C’est aussi des soirées, la presse, des livres, un accès à internet… gratuit et ouvert à tous…
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Café-Lecture La Clef 53 rue de la Pardige Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 50 48 36 cafelecturebrioude@gmail.com
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English :
It’s a café, like all cafés, where you can quench your thirst, chat, eat and snack at any time?
It also offers evening events, press, books, internet access? free and open to all?
L’événement Animations du 22 au 25 avril à la Clef Brioude a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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