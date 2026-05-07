Concert Rock Place Grégoire de Tours Brioude
Concert Rock Place Grégoire de Tours Brioude samedi 9 mai 2026.
Brioude
Concert Rock
Place Grégoire de Tours Halle aux grains Brioude Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:30:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Concert proposé par Les Barrés Bizard, Ze Divs, Grandpas Resists
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Place Grégoire de Tours Halle aux grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 06 31 52 studiemb@orange.fr
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English :
Concert proposed by Les Barrés Bizard, Ze Divs, Grandpas Resists
L’événement Concert Rock Brioude a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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