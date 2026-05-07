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Concert Rock Place Grégoire de Tours Brioude

Concert Rock Place Grégoire de Tours Brioude samedi 9 mai 2026.

Lieu : Place Grégoire de Tours

Adresse : Halle aux grains

Ville : 43100 Brioude

Département : Haute-Loire

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Brioude

Concert Rock

Place Grégoire de Tours Halle aux grains Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:30:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Concert proposé par Les Barrés Bizard, Ze Divs, Grandpas Resists
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Place Grégoire de Tours Halle aux grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 06 31 52  studiemb@orange.fr

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English :

Concert proposed by Les Barrés Bizard, Ze Divs, Grandpas Resists

L’événement Concert Rock Brioude a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

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