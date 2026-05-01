L’Europe s’invite à Brioude Brioude
L’Europe s’invite à Brioude Brioude vendredi 22 mai 2026.
Brioude
L’Europe s’invite à Brioude
place Gregoire de Tours Brioude Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 10:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-22 2026-05-23
L’Europe s’invite à Brioude… et la soirée du samedi s’annonce mémorable !
Du 22 au 24 mai, embarquez pour un voyage en l’Europe saveurs, animations, rencontres et concerts gratuits rythmeront tout le week-end
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place Gregoire de Tours Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 56 00
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English :
Europe invites itself to Brioude? and Saturday evening promises to be a memorable one!
From May 22 to 24, embark on a journey through Europe: flavors, events, encounters and free concerts will punctuate the weekend
L’événement L’Europe s’invite à Brioude Brioude a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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