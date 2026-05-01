Brioude

L’Europe s’invite à Brioude

place Gregoire de Tours Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 10:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-22 2026-05-23

L’Europe s’invite à Brioude… et la soirée du samedi s’annonce mémorable !

Du 22 au 24 mai, embarquez pour un voyage en l’Europe saveurs, animations, rencontres et concerts gratuits rythmeront tout le week-end

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place Gregoire de Tours Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 56 00

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English :

Europe invites itself to Brioude? and Saturday evening promises to be a memorable one!

From May 22 to 24, embark on a journey through Europe: flavors, events, encounters and free concerts will punctuate the weekend

L’événement L’Europe s’invite à Brioude Brioude a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne