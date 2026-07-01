Christelle Cholet – Culottée, Le Pin Galant, Mérignac

Informations pratiques

Christelle Cholet – Culottée Mercredi 10 février 2027, 20h30 Le Pin Galant Gironde

Privilège : 37€ ; Cat. Or : 51€ ; Cat. 1 : 43€ / 40€ ; Cat. 2 : 40€ / 37€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-10T20:30:00+01:00 – 2027-02-10T22:00:00+01:00

Fin : 2027-02-10T20:30:00+01:00 – 2027-02-10T22:00:00+01:00

Christelle Chollet fête ses 20 ans de carrière ! Accompagnée en live par ses musiciens, avec « Culottée » elle mêle sketchs et tubes revisités.

Elle embarque le public avec son énergie et promet des crises de fous rire, de la folie, de la dérision, des héros, des personnages épicés, encore des rires et des émotions. Christelle cherche, fouille, creuse, plonge au cœur de notre société pour en sortir le meilleur ou le pire et se dépêcher d’en rire, avant d’être obligée d’en pleurer.

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/165/le_pin_galant/christelle_chollet »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Christelle Chollet fête ses 20 ans de carrière ! Accompagnée en live par ses musiciens, avec « Culottée » elle mêle sketchs et tubes revisités. Christelle Cholet Humour

Guirec Coadic