Informations pratiques

Gambsheim

Christelle Chollet Culottée

8 rue de la Dordogne Gambsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-12-10 20:30:00

fin : 2026-12-10 22:00:00

Date(s) :

2026-12-10

Christelle CHOLLET fête ses 20 ans de carrière avec un nouveau spectacle Culottée .

Accompagnée en live par ses musiciens, elle vous embarque dans ce nouveau show et vous promets des crises de fou rire, de la folie, de la dérision, des héros, des personnages épicés, encore des rires et des émotions.

Christelle fouille, creuse, plonge au cœur de notre société pour en sortir le meilleur ou le pire et se dépêcher d’en rire, avant d’être obligée d’en pleurer.

Un one woman show musical e´crit par Christelle CHOLLET et Rémy CACCIA

Mise en sce`ne Rémy CACCIA .

8 rue de la Dordogne Gambsheim 67760 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 79 59 vincent.arnoult@mairie-gambsheim.fr

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English :

L’événement Christelle Chollet Culottée Gambsheim a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme du Pays Rhénan