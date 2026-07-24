Christian Dejeux Place des Droits de l’Homme Montceau-les-Mines

Informations pratiques

Montceau-les-Mines

Christian Dejeux

Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-06 14:00:00

fin : 2027-02-24 17:00:00

Date(s) :

2027-02-06 2027-02-09 2027-02-10 2027-02-13 2027-02-16 2027-02-17 2027-02-20 2027-02-23 2027-02-24 2027-02-27

Depuis plus de quarante ans je travaille sur l’écume des jours . Une série de sculptures définitivement inachevées, reprises et métamorphosées au fil du temps. Entre deux interventions, plusieurs années peuvent parfois s’écouler… Donner une seconde vie elles sont constituées de matériaux recyclés, bois, fils de fer et ficelles, vieux papiers et documents broyés, tissus amalgamés avec des colles, peintures et liants acryliques. Ocres, sables et terres blanches… Créer des formes que la vie aurait pu générer et faire évoluer au fil du temps. Structures squelettiques d’organismes vivants et mystérieux qui auraient pu exister. Archéologie alchimique des formes au cœur de la matie`re et du temps. .

Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 10 lembarcadere@montceaulesmines.fr

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English : Christian Dejeux

L’événement Christian Dejeux Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2026-07-24 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)