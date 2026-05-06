CHRISTIAN LAPIE / Le silence au coeur Galerie Saint-Séverin Paris

Peinture, Sculpture

L’installation Silence au cœur, conçue spécialement pour Nuit blanche à la Galerie Saint-Séverin, associe une sculpture, allongée ou couchée, Déposition au cœur — qui constitue une première dans la carrière de l’artiste — et une peinture au goudron rehaussée de fusain, apportant un élément de nature. Le titre renvoie à Saint Séverin, ermite du silence installé au bord de la Seine, dont la légende dit qu’il est enterré à l’emplacement de l’église éponyme, au cœur de Paris. Tout l’été, une exposition monumentale en plein air Un Temps infini se tient au Domaine national de Saint-Cloud et prolonge cette installation parisienne, car saint Cloud fut un disciple de saint Séverin.

La vitrine sera composée d’une sculpture, Déposition au cœur (2026), en chêne brossé, posée à plat, associée à une peinture au goudron et fusain (2023), présentant deux statues de bois sur un fond d’arbres.

Installé à Val de Vesle (Marne), Christian Lapie (né en 1955) se consacra à la peinture avant de réaliser des bas-reliefs In Case of War (1992, Frac Champagne-Ardenne) ou War Game -ciment, fers à béton, peinture- censuré en 1995. Un séjour décisif dans la forêt amazonienne le conduisit à faire du bois son matériau de prédilection. Il invente dans des troncs imposants des sculptures brutes et calcinées, qui sont des présences et non de simples représentations.

Avec le soutien de Art, Culture et Foi / Paris.

Une sculpture en chêne brossé associée à une peinture au goudron et fusain

Le samedi 06 juin 2026

de 19h00 à 02h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T05:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T02:00:00+02:00

Galerie Saint-Séverin 4, rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris

Métro -> 4 : Saint-Michel Notre-Dame (Paris) (91m)

Bus -> 21273858708796 : Saint-Michel Notre-Dame (Paris) (91m)

Vélib -> Saint-Séverin – Saint-Michel (101.89m)

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