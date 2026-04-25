Christian Wachter : Les Variations Goldberg Maison Heinrich Heine Paris

Écouter en concert les Variations Goldberg permet d’en saisir toute

la richesse sonore. Avec ses trente variations encadrées par une aria,

l’œuvre dévoile une architecture musicale d’une grande rigueur, dans une

progression savamment organisée. La virtuosité de l’interprète devient

un spectacle vivant.

Johann Sebastian Bach (1685–1750)

Variations Goldberg BWV 988

« C’est une œuvre monumentale que je rêve de jouer depuis mon adolescence. »– Christian Wachter

Récital des variations Goldberg de Johann Sebastian Bach.

Le dimanche 28 juin 2026

de 18h00 à 18h00

payant

7 € (plein tarif) / 4 € (tarif étudiant)

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-28T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-28T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-28T18:00:00+02:00_2026-06-28T18:00:00+02:00

Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris

https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/agenda/christian-wachter-les-variations-goldberg/ https://fb.me/e/4p1icKwYa https://fb.me/e/4p1icKwYa



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