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Christian Wachter : Les Variations Goldberg Maison Heinrich Heine Paris

Christian Wachter : Les Variations Goldberg Maison Heinrich Heine Paris

Christian Wachter : Les Variations Goldberg Maison Heinrich Heine Paris dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Maison Heinrich Heine

Adresse : 27C boulevard Jourdan

Ville : 75014 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : <p>7 € (plein tarif) / 4 € (tarif étudiant)</p>

Écouter en concert les Variations Goldberg permet d’en saisir toute
la richesse sonore. Avec ses trente variations encadrées par une aria,
l’œuvre dévoile une architecture musicale d’une grande rigueur, dans une
progression savamment organisée. La virtuosité de l’interprète devient
un spectacle vivant.

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Variations Goldberg BWV 988

« C’est une œuvre monumentale que je rêve de jouer depuis mon adolescence. »– Christian Wachter

Récital des variations Goldberg de Johann Sebastian Bach.
Le dimanche 28 juin 2026
de 18h00 à 18h00
payant

7 € (plein tarif) / 4 € (tarif étudiant)

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-28T21:00:00+02:00
fin : 2026-06-28T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-28T18:00:00+02:00_2026-06-28T18:00:00+02:00

Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan  75014 Paris
https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/agenda/christian-wachter-les-variations-goldberg/ https://fb.me/e/4p1icKwYa https://fb.me/e/4p1icKwYa


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