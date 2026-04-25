Christian Wachter : Les Variations Goldberg Maison Heinrich Heine Paris
Christian Wachter : Les Variations Goldberg Maison Heinrich Heine Paris dimanche 28 juin 2026.
Écouter en concert les Variations Goldberg permet d’en saisir toute
la richesse sonore. Avec ses trente variations encadrées par une aria,
l’œuvre dévoile une architecture musicale d’une grande rigueur, dans une
progression savamment organisée. La virtuosité de l’interprète devient
un spectacle vivant.
Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Variations Goldberg BWV 988
« C’est une œuvre monumentale que je rêve de jouer depuis mon adolescence. »– Christian Wachter
Récital des variations Goldberg de Johann Sebastian Bach.
Le dimanche 28 juin 2026
de 18h00 à 18h00
payant
7 € (plein tarif) / 4 € (tarif étudiant)
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-28T21:00:00+02:00
fin : 2026-06-28T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-28T18:00:00+02:00_2026-06-28T18:00:00+02:00
Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris
https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/agenda/christian-wachter-les-variations-goldberg/ https://fb.me/e/4p1icKwYa https://fb.me/e/4p1icKwYa
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