Informations pratiques

Béziers

CHRISTINE GRANIER A LA RENCONTRE DES ARTISTES JEP 2026

16 rue Octave Mirabeau Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Explorez le travail de la terre et créez une sphère à la main, sans tour. Une expérience de découverte et d’expérimentation en céramique.

Façonner la terre, c’est accepter de se laisser surprendre. Chaque création est un voyage fait d’expériences, de défis et de découvertes, où le résultat sorti du four réserve parfois de belles surprises. Même le défaut peut devenir une richesse et se transformer en véritable signature.

De 14h à 15h, venez découvrir les gestes permettant de créer une sphère entièrement à la main, sans utiliser de tour. Une forme simple, essentielle et à l’origine de nombreuses réalisations en céramique. .

16 rue Octave Mirabeau Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 63

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Explore working with clay and create a sphere by hand, without a potter’s wheel. An experience of discovery and experimentation in ceramics.

L’événement CHRISTINE GRANIER A LA RENCONTRE DES ARTISTES JEP 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 ADT34