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Christine Salem + Etran de l’Aïr La Barakason Rezé

mardi 13 octobre 2026 · La Barakason · Rezé

Christine Salem + Etran de l’Aïr La Barakason Rezé

Informations pratiques

Début
mardi 13 octobre 2026
Fin
mardi 13 octobre 2026
Heure de début
20:00
Lieu
La Barakason
Adresse
1 allée du Dauphiné, rezé
Ville
44400 Rezé
Département
Loire-Atlantique
Tarif
De 8€ à 18€

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-13 20:00 – 22:00
Gratuit : non De 8€ à 18€  

Autour de la voix grave et habitée de Christine Salem, des musiciennes d’exception mêlent héritage ancestral, énergie féminine et audace créative. Sur scène, leurs identités s’entrelacent et font résonner les rythmes de La Réunion en célébrant la résistance, la sororité et la liberté.

La Barakason Rezé 44400

Christine Salem


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