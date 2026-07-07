AGENDA · Rezé99vues
Christine Salem + Etran de l’Aïr La Barakason Rezé
mardi 13 octobre 2026 · La Barakason · Rezé
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-13 20:00 – 22:00
Gratuit : non De 8€ à 18€
Autour de la voix grave et habitée de Christine Salem, des musiciennes d’exception mêlent héritage ancestral, énergie féminine et audace créative. Sur scène, leurs identités s’entrelacent et font résonner les rythmes de La Réunion en célébrant la résistance, la sororité et la liberté.
La Barakason Rezé 44400
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