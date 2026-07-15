Informations pratiques

Thionville

Christmas in Thionville #2

30 boulevard Foch Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-12-19 20:00:00

fin : 2026-12-19 22:00:00

Date(s) :

2026-12-19

Fort du triomphe de sa première édition, le Concert de Noël vous donne à nouveau rendez-vous cette année, aux côtés de la Maîtrise de la cathédrale de Metz. Retrouvez toute la magie de cette période, entre ferveur, joie et recueillement. Un programme finement élaboré, mêlant éclats festifs et instants contemplatifs, vous fera patienter jusqu’à Noël. Venez vibrer et partager en musique ce moment unique.Tout public

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30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 88 09 43

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English :

Building on the success of its first edition, the Christmas Concert invites you once again this year to join the Metz Cathedral Choir. Experience all the magic of this season, filled with fervor, joy, and contemplation. A carefully crafted program, blending festive highlights with moments of contemplation, will keep you in the spirit until Christmas. Come experience the excitement and share this unique moment through music.

L’événement Christmas in Thionville #2 Thionville a été mis à jour le 2026-07-09 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME