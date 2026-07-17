CHRISTOPHE ALÉVÊQUE – REVUE DE PRESSE « Spéciale Présidentielles », Théâtre 100 Noms, NANTES
mercredi 24 mars 2027 · Théâtre 100 Noms · NANTES
Informations pratiques
CHRISTOPHE ALÉVÊQUE – REVUE DE PRESSE « Spéciale Présidentielles » Mercredi 24 mars 2027, 20h15 Théâtre 100 Noms Loire-Atlantique
15 € à 27 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-24T20:15:00+01:00 – 2027-03-24T22:15:00+01:00
Fin : 2027-03-24T20:15:00+01:00 – 2027-03-24T22:15:00+01:00
Gros lecteur, Christophe Alévêque épluche les journaux chaque matin, et a aussi l’oreille collée au poste de radio. Dans ses revues de presse à la fois drôles et satyriques, il ne renonce pas à prendre les choses en mains et attaque sans détour : les élections, les faits divers, la crise de la confiance, le gouvernement en place, les bobos bio, les petites phrases des uns et les grosses fortunes des autres…
Christophe Alévêque met à mal l’impunité des gens de pouvoir et les manipulateurs de l’information, mais rire de tout et avec vous reste son projet !
Un seul-en-scène écrit et interprété par Christophe Alévêque.
Théâtre 100 Noms 21 Quai des Antilles, 44200 NANTES NANTES 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire https://theatre100noms.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-theatre100noms.mapado.com/event/731644-christophe-aleveque-revue-de-presse-speciale-presidentielles »}] Pièces de théâtre accueillis dans une salle à l’italienne, entre velours rouge et ornements dorés.
Gros lecteur, Christophe Alévêque épluche les journaux chaque matin, et a aussi l’oreille collée au poste de radio.
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