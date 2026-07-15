Christophe Maé Zénith de Limoges Zénith de Limoges Limoges
jeudi 21 janvier 2027 · Zénith de Limoges · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Christophe Maé Zénith de Limoges
Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne
Tarif : 55 – 55 – 85 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-21 20:00:00
fin : 2027-01-21 22:00:00
Date(s) :
2027-01-21
Concert.
Après une dernière tournée triomphale, Christophe Maé sera de retour sur les plus grandes scènes de France, Suisse et Belgique en 2026.
Durée 1h30 environ. .
Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 33 28 16
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English : Christophe Maé Zénith de Limoges
L’événement Christophe Maé Zénith de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Limoges Métropole
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