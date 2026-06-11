Chronicles of Crime – 2400 Médiathèque – Le Grand Logis Bruz 8 et 15 juillet Ille-et-Vilaine

Gratuit. Sur réservation

2400. Vous incarnez une ex-agente de BelCor devenue enquêtrice solitaire. En mêlant numérique et jeu de société, résolvez des crimes et améliorez votre personnage avec des capacités cybernétiques.

Vous avez rêvé que vous combattiez le crime telle une cyber-agente parfaitement entrainée, mais il vous est rapidement apparu que la corporation pour laquelle vous travailliez ne pense qu’à ses propres profits. Vous avez alors démissionné et laissé vos privilèges de la force d’élite BelCor derrière vous. Maintenant, dépouillée de votre badge et vos cyber-implants, vous allez devoir résoudre seule l’énigme de plusieurs crimes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-08T14:30:00.000+02:00

Fin : 2026-07-15T16:00:00.000+02:00

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0299053060 https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/atelier/chronicles-of-crime-2400

Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine



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