Coup de pouce informatique, Médiathèque – Le Grand Logis, Bruz
samedi 4 juillet 2026 · Médiathèque - Le Grand Logis · Bruz
Informations pratiques
Coup de pouce informatique 4 juillet et 19 septembre Médiathèque – Le Grand Logis Ille-et-Vilaine
Sur inscription. Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T10:30:00+02:00 – 2026-07-04T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Une bibliothécaire vous propose un soutien individualisé pendant une demi-heure.
Pour adulte
Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-bruz.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0299053060 »}]
Vous rencontrez des difficultés dans la prise en main de l’ordinateur, d’un logiciel, de votre messagerie ou encore de votre tablette ou smartphone ? Initiation informatique Novice
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