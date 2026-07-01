Coup de pouce informatique, Médiathèque – Le Grand Logis, Bruz

Informations pratiques

Coup de pouce informatique 4 juillet et 19 septembre Médiathèque – Le Grand Logis Ille-et-Vilaine

Sur inscription. Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T10:30:00+02:00 – 2026-07-04T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Une bibliothécaire vous propose un soutien individualisé pendant une demi-heure.

Pour adulte

Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-bruz.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0299053060 »}]

Vous rencontrez des difficultés dans la prise en main de l’ordinateur, d’un logiciel, de votre messagerie ou encore de votre tablette ou smartphone ? Initiation informatique Novice