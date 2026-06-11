Place aux jeux Médiathèque – Le Grand Logis Bruz 7 et 28 juillet Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Envie de partager un moment convivial et amusant autour des jeux de société ? Il y en a pour tous les goûts à la Médiathèque. Nous vous présenterons jeux de cartes, de bluff ou bien coopératifs.

Une bibliothécaire sera présente pour vous accompagner

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-07T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-28T18:00:00.000+02:00

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0299053060 http://mediatheque-bruz.fr

Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine



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