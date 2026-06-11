Coup de pouce informatique Médiathèque – Le Grand Logis Bruz samedi 4 juillet 2026.

Coup de pouce informatique Médiathèque – Le Grand Logis Bruz 4 juillet et 19 septembre Ille-et-Vilaine

Sur inscription. Gratuit

Vous rencontrez des difficultés dans la prise en main de l’ordinateur, d’un logiciel, de votre messagerie ou encore de votre tablette ou smartphone ?

Une bibliothécaire vous propose un soutien individualisé pendant une demi-heure.

Pour adulte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-04T10:30:00.000+02:00

Fin : 2026-09-19T11:30:00.000+02:00

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mediatheque@ville-bruz.fr 0299053060

Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine



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