Place aux jeux, Médiathèque – Le Grand Logis, Bruz
mardi 7 juillet 2026 · Médiathèque - Le Grand Logis · Bruz
Informations pratiques
Place aux jeux 7 et 28 juillet Médiathèque – Le Grand Logis Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T15:00:00+02:00 – 2026-07-07T17:30:00+02:00
Fin : 2026-07-28T15:00:00+02:00 – 2026-07-28T18:00:00+02:00
Une bibliothécaire sera présente pour vous accompagner
Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0299053060 »}, {« type »: « link », « value »: « http://mediatheque-bruz.fr »}]
Envie de partager un moment convivial et amusant autour des jeux de société ? Il y en a pour tous les goûts à la Médiathèque. Nous vous présenterons jeux de cartes, de bluff ou bien coopératifs. Jeu de société
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