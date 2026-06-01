Chroniques de Mars Secteur 8 Théâtre de la Sucrière Parc François Billoux Marseille 15e Arrondissement

Marseille 15e Arrondissement

Chroniques de Mars Secteur 8

Samedi 20 juin 2026 de 19h à 23h. Théâtre de la Sucrière Parc François Billoux 246 rue de Lyon Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Une soirée consacrée aux cultures urbaines marseillaises mêlant humour, rap et performances live autour d’artistes émergents et confirmés de la scène locale.

Dans le cadre de la programmation estivale Les 15/16 à l’heure d’été , le Théâtre de la Sucrière accueille Chroniques de Mars Secteur 8 , un événement mettant à l’honneur la richesse et la diversité des cultures urbaines marseillaises.



Portée par l’association BMC Marseille et le collectif MDLR, cette soirée propose un plateau artistique mêlant stand-up, rap et DJ set dans une ambiance festive et populaire.



La première partie sera consacrée à l’humour avec les artistes Kariimbou et Moustazou, avant de laisser place à une programmation musicale réunissant plusieurs figures de la scène rap locale Hiitch, HT, Houz, Thabiti, Fahar, Le Bigs, G29 et Puissance Nord.



Tout au long de la soirée, DJ Soon et MC Benoit D assureront l’animation et les transitions artistiques.



Pensé comme un espace d’expression et de valorisation des talents du territoire, cet événement permet de mettre en lumière des artistes issus des quartiers marseillais tout en favorisant la rencontre entre les habitants, les acteurs culturels et la jeunesse du territoire.

Une soirée populaire, festive et fédératrice qui vient compléter la programmation culturelle estivale proposée par la mairie des 15e et 16e arrondissements. .

Théâtre de la Sucrière Parc François Billoux 246 rue de Lyon Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 60 85

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English :

An evening dedicated to Marseille’s urban culture, blending humor, rap, and live performances by emerging and established artists from the local scene.

L’événement Chroniques de Mars Secteur 8 Marseille 15e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille