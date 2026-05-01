Chroniques Locales Alain Denizet Salle Saint Sulpice Bonnétable
Chroniques Locales Alain Denizet Salle Saint Sulpice Bonnétable vendredi 29 mai 2026.
Bonnétable
Chroniques Locales Alain Denizet
Salle Saint Sulpice Rue Saint Sulpice Bonnétable Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29 21:30:00
Date(s) :
2026-05-29
L’auteur, monsieur DENIZET Alain, viendra présenter son livre Le roman vrai du curé de Chatenay 1871-1914 .
Conférence organisée par l’Association Culturelle Intercommunale de Bonnétable.
Entrée libre. .
Salle Saint Sulpice Rue Saint Sulpice Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63
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English :
L’événement Chroniques Locales Alain Denizet Bonnétable a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Maine Saosnois à Bonnétable
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