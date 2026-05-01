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Chroniques Locales Alain Denizet Salle Saint Sulpice Bonnétable

Chroniques Locales Alain Denizet Salle Saint Sulpice Bonnétable vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Salle Saint Sulpice

Adresse : Rue Saint Sulpice

Ville : 72110 Bonnétable

Département : Sarthe

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Bonnétable

Chroniques Locales Alain Denizet

Salle Saint Sulpice Rue Saint Sulpice Bonnétable Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29 21:30:00

Date(s) :
2026-05-29

L’auteur, monsieur DENIZET Alain, viendra présenter son livre Le roman vrai du curé de Chatenay 1871-1914 .
Conférence organisée par l’Association Culturelle Intercommunale de Bonnétable.
Entrée libre.   .

Salle Saint Sulpice Rue Saint Sulpice Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 

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English :

L’événement Chroniques Locales Alain Denizet Bonnétable a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Maine Saosnois à Bonnétable

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