Chroniques Locales Alain Denizet Salle Saint Sulpice Bonnétable

Bonnétable

Chroniques Locales Alain Denizet

Salle Saint Sulpice Rue Saint Sulpice Bonnétable Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29 21:30:00

Date(s) :

2026-05-29

L’auteur, monsieur DENIZET Alain, viendra présenter son livre Le roman vrai du curé de Chatenay 1871-1914 .

Conférence organisée par l’Association Culturelle Intercommunale de Bonnétable.

Entrée libre. .

Salle Saint Sulpice Rue Saint Sulpice Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63

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English :

L’événement Chroniques Locales Alain Denizet Bonnétable a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Maine Saosnois à Bonnétable