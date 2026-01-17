Visite libre du Jardin Potager, Jardin Potager, Bonnétable

Visite libre du Jardin Potager 5 – 7 juin Jardin Potager Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:30:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Aménagé au XIXe siècle par les frères Bühler, le Jardin Potager est un petit paradis de 13000m² entouré de murs où grimpent rosiers anciens et clématites. Vous pourrez y découvrir un verger conservatoire, une parcelle de fruits rouges, des parcelles de légumes avec des variétés anciennes, un jardin des simples, un jardin méditerranéen, des bassins abritant une faune variée (jardin classé LPO depuis 2019), de magnifiques serres classées et d’anciennes écuries rénovées abritant une salle d’exposition, les anciens box et une sellerie.

Des panneaux d’explications sur la faune et la flore sont à votre disposition dans le jardin.

Jardin Potager 1 rue d’Isly 72110 Bonnétable Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire 0243520134 https://www.tourisme-maine301.fr/le-jardin-potager/ https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g7008965-d7123118-Reviews-Le_Jardin_Potager_de_Bonnetable-Bonnetable_Sarthe_Pays_de_la_Loire.html;https://www.facebook.com/jardinpotagerbonnetable/

Aménagé au XIXe siècle par les frères Bühler, le Jardin Potager est un petit paradis de 13000m² entouré de murs où grimpent rosiers anciens et clématites. Vous pourrez y découvrir un verger une de de…

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