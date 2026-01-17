Parcours « m’as-tu vu ? », Jardin Potager, Bonnétable

Parcours « m’as-tu vu ? » 6 et 7 juin Jardin Potager Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Parcourez notre jardin grâce au jeu « M’as-tu vu ? » : un parcours visuel jalonné de panneaux, expressions, objets cachés… à retrouver au fil de votre visite avec encore bien d’autres surprises ! Notre médiatrice du patrimoine sera également présente pour échanger et répondre à vos questions. Ouvrez l’œil, le jardin n’a jamais eu autant à montrer !

Jardin Potager 1 rue d’Isly 72110 Bonnétable Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire 0243520134 https://www.tourisme-maine301.fr/le-jardin-potager/ https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g7008965-d7123118-Reviews-Le_Jardin_Potager_de_Bonnetable-Bonnetable_Sarthe_Pays_de_la_Loire.html;https://www.facebook.com/jardinpotagerbonnetable/

Parcourez notre jardin grâce au jeu « M’as-tu vu ? » : un parcours visuel jalonné de panneaux, expressions, objets cachés… à retrouver au fil de votre visite avec encore bien d’autres surprises ! du…

©CDC Maine Saosnois