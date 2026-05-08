Journée des peintres Jardin Potager Bonnétable
Journée des peintres Jardin Potager Bonnétable dimanche 7 juin 2026.
Bonnétable
Journée des peintres
Jardin Potager 1, rue d’Isly Bonnétable Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-07
À l’occasion de la journée nationale des jardins, la journée des peintres se fera au Jardin Potager à Bonnétable !
Les peintres locaux s’adonneront à une création en public dans le très joli cadre du Jardin Potager de Bonnétable.
Une récompense sera attribuée à chaque peintre.
Le nombre de participants est limité à 30. Demandez votre bulletin d’inscription au 06 63 12 25 04 ou nicolas.pizy@orange.fr
Animation organisée par l’ACIB. .
Jardin Potager 1, rue d’Isly Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 nicolas.pizy@orange.fr
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English :
To mark National Garden Day, Painters’ Day will be held at the Jardin Potager in Bonnétable!
L’événement Journée des peintres Bonnétable a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Maine Saosnois
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