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Journée des peintres Jardin Potager Bonnétable

Journée des peintres Jardin Potager Bonnétable dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Jardin Potager

Adresse : 1, rue d'Isly

Ville : 72110 Bonnétable

Département : Sarthe

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Bonnétable

Journée des peintres

Jardin Potager 1, rue d’Isly Bonnétable Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :
2026-06-07

À l’occasion de la journée nationale des jardins, la journée des peintres se fera au Jardin Potager à Bonnétable !
Les peintres locaux s’adonneront à une création en public dans le très joli cadre du Jardin Potager de Bonnétable.
Une récompense sera attribuée à chaque peintre.

Le nombre de participants est limité à 30. Demandez votre bulletin d’inscription au 06 63 12 25 04 ou nicolas.pizy@orange.fr

Animation organisée par l’ACIB.   .

Jardin Potager 1, rue d’Isly Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63  nicolas.pizy@orange.fr

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English :

To mark National Garden Day, Painters’ Day will be held at the Jardin Potager in Bonnétable!

L’événement Journée des peintres Bonnétable a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Maine Saosnois

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