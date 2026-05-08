Journée des peintres Jardin Potager Bonnétable

Bonnétable

Journée des peintres

Jardin Potager 1, rue d’Isly Bonnétable Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-07

À l’occasion de la journée nationale des jardins, la journée des peintres se fera au Jardin Potager à Bonnétable !

Les peintres locaux s’adonneront à une création en public dans le très joli cadre du Jardin Potager de Bonnétable.

Une récompense sera attribuée à chaque peintre.

Le nombre de participants est limité à 30. Demandez votre bulletin d’inscription au 06 63 12 25 04 ou nicolas.pizy@orange.fr

Animation organisée par l’ACIB. .

Jardin Potager 1, rue d’Isly Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 nicolas.pizy@orange.fr

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English :

To mark National Garden Day, Painters’ Day will be held at the Jardin Potager in Bonnétable!

L’événement Journée des peintres Bonnétable a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Maine Saosnois